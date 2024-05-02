لماذا تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لسمكة التونة؟

سمك التونة الطازج يتمتع بنكهة وقوام لذيذ، فضلًا عن أهميته وقيمته الغذائية، لذا قررت منظمة الأمم المتحدة تحديد الثاني من مايو ليكون يوما عالميا لسمكة التونة، لإبراز أهميتها وتحديدا وقت جائحة كورونا، إذ كانت حزين صحي وغذائي لملايين الأسر، فلحومها غنية بالبروتين والفسفور وأوميجا 3، والتي تعمل على علاج الكثير من أمراض الجسم.

معلومات عن سمكة التونة

سمكة التونة يمكن طهيها بعدة طرق مختلفة، وفًقا لما أورده موقع «health line» العالمي، المهتم بشؤون الصحة العامة، كما أن لها الكثير من الفوائد الصحية، وهو ما علق عليه رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إذ أوضح أنها مصدر جيد للبروتين منخفض الدهون والسعرات الحرارية.

فوائد سمكة التونة

وأضاف «رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن لها الكثير من الفوائد، وهي:

تعتبر مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3.

تعمل على تحسين جهاز المناعة.

تعزز قوة الدماغ وتساعد على منع تكون الجلطات.

تعزز من نشاط الدورة الدموية، إذ تعتبر أحد المصادر المهمة للبروتينات.

تأخير الشيخوخة في المخ، إذ أنها تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

مناسب لاضطرابات الجهاز الهضمي.

طريقة عمل سمكة التونة

نقدمه لكم طريقة عمل سمكة التونة، بحسب الشيف غادة التلي في برنامجها، «زعفران وفانيلا»:

المقادير

سمك تونة.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة.

عصير ليمون.

طماطم.

فلفل أخضر رومي.

بصل وثوم مفروم.

زيت زيتون.

كمون.

طريقة تحضير سمك تونة

تبلي السمك بالكزبرة والكمون والملح والفلفل.

ضيفي عصير الليمون والثوم والبهارات.

رصي حلقات البصل والطماطم والفلفل.

في طاجن ضعي السمك المُتبل.

ادخليه الفرن حتى ينضج، على درجة حرارة 180 درجة.

طريقة سمك التونة

كما توجد طريقة أخرى لتحضير سمك التونة على خطى الشيف الشربيني في برنامجه، «الشيف»، على «سي بي سي سفرة».

المقادير:

سمك تونة.

بصل وثوم.

كزبرة.

ليمون.

زيت ذرة.

دقيق.

ملح الليمون.

ورق اللوري.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف من الفلفل الأسود.

الملح.

ملعقة من الزيت والخل.

عصير الليمون.

طريقة تحضير سمك التونة