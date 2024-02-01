محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع فيصل.. ويوجّه بإزالة التعديات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، نسب التنفيذ للمرحلة الأولى من أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل، بدءا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول 1.5 كيلومتر، ومتوسط عرض 30 مترا، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وقال محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إنّ شارع الملك فيصل من أكبر الشوارع التجارية والحيوية في المحافظة، ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، موضحا أنّ الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى بزراعة النخيل وأعمدة الإنارة الحديثة، وتطوير أرصفة المشاه ببلاط الإنترلوك وإزالة أي تعديات على خطوط التنظيم.

وشدد راشد، على مدير مديرية الطرق، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتدعيم الطريق بعدد من بالوعات الأمطار الكافية لاستيعاب حجم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، والتنبيه على الشركات المنفذة بالالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال.

وتفقد المحافظ موقع النافورة الكائنة بشارع فيصل بعد تقاطعه مع طريق المريوطية، بعد صيانتها ورفع كفاءتها بالكامل كمتنفس للمنطقة مع تدعيمها بمسطحات خضراء ومقاعد للجلوس لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

ووجّه راشد، بإزالة تعديات المحلات من على أرصفة المشاة وعدم السماح باستغلالها لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية ومتابعه حاله النظافه بها والتجريد.

متابعة أداء شركات الجمع السكني

كما وجّه محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل، برفع كفاءة النظافة في شارع فيصل، وعدم السماح بتواجد أي بؤر تجمع للمخلفات في الجزيرة الوسطى، والمرور الدوري بورديات النظافة لمتابعة حالة الطريق، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني والتزامها بجمع المخلفات.

نقل موقف السيارات العشوائي

وشدد المحافظ، على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بنقل موقف السيارات العشوائي الموجود بشارع سليم بمنطقة كفرة نصار بنهاية شارع فيصل، لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته لعدد من شكاوى المواطنين بشارع الملك فيصل، موجّها رئيس حي الهرم بفحص الشكوى والاستجابة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.