«الأوقاف» تعلن افتتاح 19 مسجدا على مستوى الجمهورية غدا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 19 مسجدًا غدًا الجمعة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تمّ افتتاحه من 7 يناير 2023 حتى الآن 942 مسجدًا منها 734 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و208 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأوضحت أنه إجمالي ما تمّ إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 3 مايو 2024 بلغ نحو 11964 مسجدًا، بتكلفة 18 مليارًا و269 مليون جنيه، مبينة أنَّه من المقرر أنَّ يفتتح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غدًا الجمعة، مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان التابع لمديرية أوقاف الشرقية.

2. المسجد الكبير بمدينة الشيخ زويد التابع لمديرية أوقاف شمال سيناء.

3. مسجد الرحمن البحري التابع لمديرية أوقاف أسيوط قرية أمشول مركز ديروط.

4. مسجد سعد بن أبي وقاص بقرية بني رافع في مركز منفلوط.

5. مسجد الرحمن في قرية الهدايا بمركز أسيوط.

6. مسجد البدوي بالإعلام في الفيوم جنوب.

7. مسجد الريان الشرقي في الشواشنة بيوسف الصديق في الفيوم.

8. مسجد الرحمن بالشواشنة في يوسف الصديق بالفيوم.

9. مسجد علي بن أبي طالب في منشية الدهب بمركز المنيا.

10. مسجد عمر بن عبدالعزيز بعزبة جابر بمركز مغاغة في المنيا.

11. مسجد الحاج قطب نجع قطب بشلقام بمركز بني مزار في المنيا.

12. مسجد عباد الرحمن في نجوع مازن شرق بدار السلام بسوهاج.

13. مسجد التقوى بنجع بريدي بقرية الدويرات بالمنشأة في سوهاج.

14. مسجد الأماني بقرية 1 بمركز سمسطا في بني سويف.

15. مسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام في مركز إيتاي البارود البحيرة.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

1. المسجد الجديد بالشلايلة غرب بهجورة في نجع حمادي في قنا.

2. مسجد بلال بن رباح بالدلجاوي في ديروط بأسيوط.

3. مسجد السلام بقرية إفوة بالواسطى في بني سويف.

4. مسجد النور بقرية كنيسة أورين بمركز شبرا خيت في البحيرة.