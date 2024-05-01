أسعار الذهب في مصر تتراجع بنسبة 1.8% خلال تعاملات أبريل

أكدت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، تراجع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس في ظل استمرار الضغط السلبي من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي وضعف الطلب المحلي على الذهب بمصر، بينما تستمر التدفقات الدولارية في الدخول لمصر، ما يساعد على استقرار سعر الصرف.

55 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال إبريل

وأضافت أنه خلال شهر إبريل انخفض سعر الذهب المحلي بنسبة 1.8% ليخسر 55 جنيها من قيمته؛ إذ أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3055 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند مستوى 3110 جنيهات للجرام.

وبشكل عام انخفض سعر الذهب المحلي خلال شهر إبريل ولكن كانت الحركة ضعيفة ويسيطر عليها التذبذب بشكل كبير في ظل استقرار حركة سعر الصرف وميله إلى التغير بشكل معتدل دون تحركات مفاجئة.

ويأتي هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل عام خلال شهر إبريل، ويذكر أيضا أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024 - 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيها؛ الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

وبسبب الضعف في الطلب على الذهب المحلي دفع التجار إلى عمليات تصدير الذهب لتحقيق استفادة وتعويض تراجع الطلب المحلي، وبالتالي تسبب هذا في تراجع سعر الذهب المحلي مؤخرا ليتم تسعيره بأقل من السعر العالمي للمرة الأولى منذ عام 2022.

لا يوجد قرار نهائي بشأن مد مبادرة الذهب

ومن جهة أخرى، صرح وزير المالية بأن واردات مصر من الذهب دون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو المقبل، ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الإعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.

وتراجع سعر الذهب المحلي منذ جلسة الأمس في ظل تأثره بالتراجع الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي، بينما شهد سعر صرف الدولار بالبنوك استقرارا في ظل استمرار التدفقات الدولارية على مصر، ما يحقق استقرارا في سعر الصرف، بينما تستمر الضغوط السلبية على سعر الذهب حاليا سواء من تراجع الطلب المحلي أو توقعات بمزيد من الانخفاض في سعر الصرف.