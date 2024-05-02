هل يعاقبك جسدك بسبب هذه الأفعال؟.. طبيب يكشف أسباب الإرهاق الدائم

مع الإيقاع السريع للحياة، بات الإرهاق وفقدان الطاقة، العدو الأول للعديد من الأشخاص، إذ يقف كحائط صد أمام تحقيق أهدافهم ويعيق القدرة على الإنجاز، الأمر الذي أشار إليه الأطباء بأنه عدو خفي، يجب الحذر منه والتخلص منه في أقرب وقت، من أجل عيش حياة صحية.

طبيب قلب يكشف أسباب متلازمة الإرهاق الدائم

«إيه اللي يخلي الواحد حاسس إنه مرهق دائمًا».. سؤال طرحه جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورافقه بإجابة وافية عن أسباب الإرهاق الدائم ومدى تأثيره على النشاطات اليومية وإنجاز العمل إلى جانب وجود بعض الأمراض المرضية التي تصاحب هذا الإرهاق، عبر حسابه على «فيسبوك».

لا شك أن الإرهاق الدائم هو العدو الأول للإنسان الذي يرغب تحقيق إنجازات ملموسة في حياته، إذ يشير «شعبان» إلى أنها حالة من التراخي يفرضها الجسد عليك كرد فعل على بعض الممارسات الخاطئة التي تفعلها على مدار يومك، سواء على مستوى الطعام أو الإهمال في تناول بعض المكملات أو ممارسة الرياضة وغيرها.

خطوة يجب اتخاذها حال الشعور الدائم بالإرهاق

من بين أعراض تراجع الطاقة في الجسم والإرهاق الدائم يأتي الشعور الدائم بالصداع والرغبة في الحصول على قسطًا من الراحة، إلى جانب الحاجة الدائمة إلى الراحة، وإن كنت لن تبذل أي مجهود، لكنك ترغب في النوم الدائم.

وعدد استشار أمراض القلب الأسباب وراء تلك الحالة المرضية، بالإشارة إلى أن هناك بعض الأسباب الكامنة خلف الإرهاق المزمن، والذي يعد متلازمة تعرف باسم «متلازمة الإرهاق الدائم»، وتحدث بسبب ممارسات خاطئة في الحياة مثل تناول الوجبات السريعة بشكل كبير، ‏إلى جانب نقص بعض العناصر الهامة في الأغذية، بينها نقص نقص أوميجا، وڤيتامين د، تأتي أيضًا حياة الخمول وعدم ممارسة الرياضة حتي المشي من أسباب تلك المتلازمة.

وأضاف: «متلازمة الإرهاق الدائم تأتي أيضًا بسبب اضطرابات النوم، طبعا لازم نعمل تحليل للغدة الدرقية وصورة الدم الكاملة، لاستبعاد خمول الغدة الدرقية والأنيميا، وتأتي أيضًا من الضغوط العصبية وطبعا الزعل بيقلل المناعة واللياقة ويسبب الإرهاق، علشان كدا دائما بأقول لكم متزعلوش».

وعلى الجانب الآخر، تحدث مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة، عن أسباب أخرى من شأنها أن تتسبب في تلك الحالة من الخمول، في حديثه لـ«الوطن»، بالتأكيد على أن هناك متلازمة أو مرض يسمى أديسون، وهو اضطراب نادر في الغدد الصماء يتميز بنقص إنتاج هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون، وهما المسؤول الأساسي عن عملية تنظيم ضغط الدم، والاستجابة للإجهاد عن طريق زيادة مستويات السكر في الدم، إلى جانب تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وفي حال غياب التوازن بين جميع ما سبق، يتسبب ذلك في زيادة كبيرة في الخمول وقلة نشاط الجسد وصحته.