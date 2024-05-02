«الرعاية الصحية»: حريصون على وضع القطاع الطبي بمصر في مصاف الدول الكبرى

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن الدولة المصرية حريصة على وضع القطاع الصحي في مصاف الدول الكبرى، لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية في تقديم خدمات صحية عالية.

معايير للجودة العالمية

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف سامي أن الاعتماد الدولي الذي حصل عليه مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، جاء نتيجة الاهتمام بمعايير الجودة العالمية، وتقديم خدمة جيدة للمريض، لأنه الركيزة الأساسية حول تقديم الخدمة الصحية كما أن سلامة المرضى هي الأهم في المنظومة ككل.

الاهتمام بالكوادر البشرية

وأشار إلى أن السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى والاهتمام من الطاقم الطبي والكوادر البشرية والتدقيق في شهاداتهم وبياناتهم الوظيفية، وكل ذلك معايير تؤكد لنا ونتأكد منها على جاهزية المؤسسة الصحية، لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الدولة.