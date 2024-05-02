شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. يصل إلى 26%
كتب:
منة العشماوي
10:17 ص | الخميس 02 مايو 2024
شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري
يوفر البنك الأهلي المصري الحكومي شهادات بالعملة المحلية والأجنبية، بمدد ودوريات صرف متنوعة، وأسعار عوائد مرتفعة بين الثابتة والمتدرجة والمتغيرة، ومن بينهم شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.
ونرصد في السطور التالية بالتفاصيل شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- سعر العائد 26% السنة الأولى، و22% السنة الثانية و18% السنة الثالثة، على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج.
- العائد يصرف شهريًا.
شهادة البلاتينية السنوية
- المدة عام.
- سعر العائد 23.5%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- العائد يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات
- الشهادة البلاتينية مدة الـ 3 سنوات من ضمن شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.
- سعر العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي 21.5%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- دورية الصرف شهريًا.
الشهادة الخماسية بعائد شهري
- المدة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر العائد على الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري 14.25% سنويًا.
- يصرف شهريًا.