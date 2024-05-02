‎شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. يصل إلى 26%

يوفر البنك الأهلي المصري الحكومي شهادات بالعملة المحلية والأجنبية، بمدد ودوريات صرف متنوعة، وأسعار عوائد مرتفعة بين الثابتة والمتدرجة والمتغيرة، ومن بينهم ‎شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.

ونرصد في السطور التالية بالتفاصيل ‎شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- سعر العائد 26% السنة الأولى، و22% السنة الثانية و18% السنة الثالثة، على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج.

- العائد يصرف شهريًا.

شهادة البلاتينية السنوية

- المدة عام.

- سعر العائد 23.5%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الشهادة البلاتينية مدة الـ 3 سنوات من ضمن شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.

- سعر العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي 21.5%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- دورية الصرف شهريًا.

الشهادة الخماسية بعائد شهري

- المدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري 14.25% سنويًا.

- يصرف شهريًا.