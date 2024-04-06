بأعلى عائد في مصر.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، باقة كبيرة ومتنوعة من الشهادات الإدخارية بالعملة المحلية، التي تتميز بالعائد المرتفع، كما تتنوع فيما بينها من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد.

شهادات البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري، الأعلي عائد في مصر، عبر شراء أحدث شهاداته المقدمة تحت مسمى «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي»، و«الشهادة البلاتينية السنوية»، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادة.

الشهادة البلاتينية السنوية

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، كما أن العائد على الشهادة: 23% يومي، أو 23.5% شهري، و27% سنوي، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتستمر الشهادة لمدة عام واحد، كما أن العائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، بينما لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

وأشار إلى أن العائد على الشهادة ذات العائد المتدرج السنوي، 30% للسنة الأولى، أو 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

كما ان العائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويمكن أصدار بطاقات ائتمان بضمان هذه الشهادات، بينما لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.