السكة الحديد تُعلن ضوابط تشغيل قطار شم النسيم.. اعرف المواعيد كاملة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضوابط تشغيل قطار النزهة بين «القاهرة والإسكندرية» والعكس، وتقوية بعض القطارات بمناسبة شم النسيم، يوم الاثنين المقبل الموافق 6 من شهر مايو الجاري، موضحة أنّ القطار يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة السابعة صباحا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:55 في اليوم ذاته، ويعود منها الساعة 18:00 ليصل إلى القاهرة الساعة 20:50 دقيقة، بتركيب «جرار وعربة قوى و8 عربات ثالثة مكيفة».

ضوابط تشغيل قطار شم النسيم

وترصد السطور التالية ضوابط تشغيل قطار شم النسيم، وفق مستند رسمي من السكة الحديد، كما يلي.

- لا يُصرح بالسفر بالتذاكر المُنصرفة على القطار بأي قطار آخر في رحلتي الذهاب والعودة، وإلا اعتُبرت التذكرة لاغية، ولا يجوز صرف التذكرة أنصاف أطفال على القطار، ولا يُصرح بصرف التذكرة بالأجور المُخفضة.

- التذكرة المُباعة لا تُرد في حالة عدم استعمالها، ولا يُصرح بالسفر بالقطار إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه وكل من يُضبط مسافرا بالقطار دون تذكرة تُحصل منه الأجرة كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

- على مشرفي القطار ونُظار ومعاوني المحطات، إعلام الركاب بموعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة.

-أجرة التذكرة لهذا القطار لرحلتي الذهاب والعودة 100 كوامل فقط من محطة القاهرة.

تعليمات مهمة بشأن تشغيل القطار

ووجّهت الهيئة في مستند لها، قطاعي المسافات الطولية «تشغيل – مبيعات – تسويق – خدمة عملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشؤون مناطق القاهرة ووسط وغرب الدلتا وتشغيل ووحدات وأقسام القاطرات والمتابعات بها ومراكز التحكم في الحركة والمراقبة المركزية ومركز التحكم في الحركة المركزية بضرورة الاستعداد الجيد لهذا التشغيل.