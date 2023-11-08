توزيع ملابس جديدة بالمجان على 375 أسرة في الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بقيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي، جمعية الأورمان في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 375 أسرة ضمن الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الهياتم وعزبة خليفة وعزبة مازن وعزبة الشرملسي بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد «عبدالمتجلي، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدًا أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاَ بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده .

وأوضح «شعبان» أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مشيراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية حرصت على مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.