معرض ملابس جاهزة لـ«الأولى بالرعاية» في الغربية.. «ثياب جديدة ومجانية»

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة من أبناء قرى بنوفر وكفر القصار وبلشاى بمركز كفر الزيات.

روح الفريق الواحد

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، «إننا في الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى».

وأعرب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى.

وفى هذا السياق، عبر الكثير من أهالي القرى المستفيدة بالغربية عن فرحتهم الغامرة لتوزيع الملابس الجديدة عليهم، تزامنا مع دخول العام الميلادى الجديد.

فرحة الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، إذ تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، لإدخال روح البهجة عليهم.

وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.