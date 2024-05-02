أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر مايو الجاري، بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية المجانية الشاملة بالمراكز والقرى خاصة في الأماكن البعيدة والقرى والنجوع المحرومة، لتقديم خدمات صحية للمواطنين أفضل وفقًا للخطة الموضوعة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القوافل تقدم العديد من الخدمات الطبية

وأوضح أنّ القوفل الطبية تقدم عديد من الخدمات الطبية، إذ يتم إجراء «الكشف، العلاج، التحليل، الأشعة، إصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان»، مؤكدًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين المستوى المعيشي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

تنظيم 8 قوافل علاجية خلال شهر مايو الجاري

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج خلال الفترة من 4 إلى 29 مايو الجاري، إذ سيجري تنظيم قافلة طبية بقرية بني طالب بمركز الفتح يومي 4، 5 مايو، وقافلة بقرية الكلابات بالفتح خلال يومي 7، 8 من الشهر الجاري، وأخرى بقرية الحاج موسى التابعة لمركز الفتح يومي 11، 12 مايو، إضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 14، 15 مايو الجاري بقرية عرب الجهمة التابعة لمركز القوصية، ويومي 18، 19 مايو بقرية بهيج التابعة لمركز أسيوط، ويومي 21، 22 من الشهر الجاري بقرية الشناينة بمركز صدفا فضلاً عن قافلة طبية علاجية شاملة بقرية النواورة بمركز البداري يومي 25، 26 مايو الجاري، وبقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج يومي 28، 29 من نفس الشهر.