ما الوجهة المقبلة لعاصفة الخليج؟.. دولة عربية جديدة في الطريق

أيام من الرعب والمشاهد المآساوية التي أعقبت التقلبات الجوية العنيفة التي ضربت بعض الدول العربية، بينها الإمارات وآخرها السعودية، التي تواجه موجة من العواصف والأمطار أجبرتها على تعطيل المدارس والعمل من المنزل، لكن المشاهد التي شهدتها الدول العربية، أثارت حالة من الخوف والرعب من تحركات تلك العواصف.. فهل تهدد عواصف الخليج دول أخرى في الساعات المقبلة؟

خط سير العواصف العنيفة التي ضربت السعودية في الساعات المقبلة

بعدما أظهر المشهد في السعودية والإمارات وعمان تقلب هائل في الحالة الجوية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وصلت لحد الفيضانات والعواصف، بات التساؤل الأبرز هل تنال تلك التقلبات من دول أخرى، الأمر الذي أجاب عليه محمود الميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثه لـ «الوطن».

تتأثر دول الخليج بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع توافر نسب عالية من الرطوبة، يؤدي إلى تشكل العواصف الرعدية على نطاق واسع وبالتبعية تتساقط الأمطار الغزيرة على العديد من دول الخليج على أن يتحرك بشكل تدريجي ناحية الشرق، ليستهدف دولا جديدة مثل العراق وإيران وبقية دول آسيا على أن تستقر داخل القارة الآسيوية لفترة من الوقت.

ماذا ينتظر مصر في طقس الساعات المقبلة؟

وعن الحالة الجوية لمصر وتأثرها بأي عواصف أو منخفضات في الفترة المقبلة، أوضح ميقاتي أنّ مصر تستعد لموجة حارة نسبيًا في الأيام المقبلة، لكن لن تواجه أي رياح مثيرة للأتربة في الفترة المقبلة، أو منخفض من شأنه أن يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال الميقاتي إنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على استقرار تام في الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، مع وجود نشاط نسبي للرياح، قد تخفف ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصباح.

هل تصل العواصف إلى مصر في الساعات المقبلة؟.. يقول الميقاتي أن ما يحدث في دول الخليج في الوقت الحالي وآخرها السعودية، سينتقل إلى بعض الدول الأخرى بالفعل، لكنه لن يصل إلى مصر مثلما ردد البعض في الساعات الماضية: «مصر غير معرضة للعواصف الجوية التي تتعرض لها دول الخليج، خاصة أن الكتل الهوائية التي تتأثر بها تلط الدول تختلف كليًا عن الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر».