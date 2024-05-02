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رئيس جهاز الشروق يشدد على سرعة إنهاء توفيق أوضاع حائزي الأراضي في «الرابية»

كتب:

أيمن حمزة
11:38 ص | الخميس 02 مايو 2024
المهندس علي سعد خلال اللقاء

المهندس علي سعد خلال اللقاء

استقبل المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، مجموعة من ممثلي منطقة الرابية، أحد المناطق المضافة للمدينة، وذلك للاطلاع على كل جديد فيما يخص التقنين.

دراسة الطلبات بصورة عاجلة

وشدد رئيس الجهاز على سرعة إنهاء توفيق الأوضاع لحائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، مشيرا إلى استجابة الجهاز لأصحاب طلبات التقنين الراغبين في استعجال دراسة الطلبات، وعلى استعداد لسداد جدية التقنين. 

وطالب من الراغبين في استعجال دراسة الطلبات بسرعة التوجه لسداد الجدية، إذ يجرى تحصيل الرسوم طبقا للمساحة لتكون حتى مساحة 209 مترمربع، وسداد 50 ألف جنيه، أما أكثر من تلك المساحة وحتى 500 متر مربع، يجرى سداد 90 ألف جنيه، وأكثر من مساحة 500 متر مربع، يجرى سداد 120 ألف جنيه.

وتابع: «تخصم من القيمة الإجمالية من حسابات التقنين عند استكمال الإجراءات، على أن يجرى دراسة الطلبات بصورة عاجلة، خلال سبعة أيام عمل، من تاريخ السداد من خلال اللجنه الإضافيه التي تقرر إنشاءها لدفع العمل».

إعادة فتح الباب مرة أخرى للتقديم

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يجرى الدراسة، والعرض على اللجنه الرئيسية، لإعادة فتح الباب مرة أخرى للتقديم، مشددا على الانتهاء من دراسة الملفات في أسرع وقت.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.