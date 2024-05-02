الذهب يعاود الهبوط مجددا في التداولات العالمية بنسب جيدة

عاد سعر أونصة الذهب العالمي للتراجع خلال جلسة اليوم الخميس، ولكن بشكل معتدل، وذلك بعد أن ارتفع أمس بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي متأثراً بنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفاض سعر أونصة الذهب لأدنى مستوى عند 2303 دولارات

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.6% لتسجل أدنى مستوى عند 2303 دولارات للأونصة، وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2302 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2319 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2328 دولار للأونصة، بينما يفشل السعر في اختراق مستوى المقاومة 2330 دولارا للأونصة ليعود إلى التراجع من جديد.

ولا تزال فرص الهبوط متاحة أمام أسعار الذهب الذي قد يختبر اليوم منطقة 2300 – 2295 دولارا للأونصة، وفي حال كسرها يصل إلى القاع السعري الذي سجله يوم أمس عند 2281 دولارا للأونصة، وبعدها يستهدف منطقة 2260 – 2240 دولارا للأونصة.

جاء التعافي في مستويات الذهب خلال جلسة أمس بسبب ضعف مستويات الدولار الأمريكي، بعد أن أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة، أن الخطوة القادمة لتغيير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي من غير المتوقع أن تكون لصالح رفع أسعار الفائدة.

عمل هذا على إنهاء مسار جديد للتوقعات ظهر في الفترة الأخيرة كان يشير إلى إمكانية رفع الفائدة مرة على الأقل هذا العام لمواجهة التضخم المتماسك، وبعد تصريحات باول أمس تقلصت هذه التوقعات بشكل كبير الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مستويات الدولار الأمريكي.

وأظهر مجلس الذهب العالمي في آخر تقاريره أن الطلب العالمي على الذهب قد ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام بمقدار 1238 طن ذهب، عند احتساب عمليات الشراء الكبيرة والمضاربة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ليمثل بذلك أقوى ربع سنوي أول منذ عام 2016.

من جهة أخرى، لم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب، وتم إضافة 290 طنا بشكل صافي.