خطة تدريبية لـ14 إدارة صحية على ميكنة المواليد بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة والإدارات الصحية على ميكنة المواليد والوفيات، وتصاريح الميلاد والوفاة المميكن، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة.

تدريب 14 إدارة صحية بالدقهلية

وأضاف مكين أن خطة التدريب اشتملت على 14 إدارة صحية ونحو 350 وحدة صحية، وجاء التدريب على التصاريح، إلى جانب الميكنة التدريبية على سجلات الأمراض المعدية وطريقة تقصي هذه الأمراض وترصدها والأعمال المنوطة بفريق مكاتب الصحة.

حصاد تدريب لمدة شهر ونصف بالدقهلية

وأكد أن أعمال التدريب بصحة الدقهلية استمرت لمدة شهر ونصف من خلال فريق المديرية وفى مقدمتهم محمد المتولي ومحمود شكري، والدكتورة حنان حسن مسئول مكاتب الصحة والدكتورة نجلاء قطب مدير الأمراض المعدية علاوة على الدكتورة رشا مسعد مسؤول الترصد بالمديرية.

واستفاد عدد كبير من التدريب على مستوى المحافظة، وجاء التدريب بهدف رفع كفاءة الموظفين والموجودين في الإدارات والوحدات الصحية، على التعامل المتطور خاصة في تسجيل المواليد والوفيات.