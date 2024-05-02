ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. 10 نصائح للتعامل معها

لا تزال التغيرات الجوية تسيطر على حالة الطقس؛ ومن المتوقع أن تشهد الـ72 ساعة المقبلة نشاطا في حركة الرياح، الأمر الذي وجب التعامل معه بحذر تام عبر اتباع مجموعة من النصائح يمكن تناولها في التقرير التالي.

10 نصائح للتعامل مع حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق منها جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتستمر بداية من الغد وحتى يوم الأحد، وتكون مصحوبة طوال هذه الفترة باضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح من 60:50 كم في الساعة، بينما ارتفاع الأمواج من إلى 2:3 متر.

هناك بعض النصائح والأمور التي يمكنك اتباعها للتعامل مع العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية، والتي قدمها موقع «سيف بي» الأميركي والتي يمكن تناولها فيما يلي:

حماية جلدك قدر الإمكان.

ارتداء الكمامة في حال الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بالحساسية.

عدم الذهاب إلى الأماكن المفتوحة خلال نشاط الرياح في الخارج.

إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا لمنع دخول الأتربة إلى الداخل.

الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق السريعة.

تجنب السير بجوار المسطحات المائية خوفا من حدوث فيضانات.

ارتداء النظارات لحماية عينيك من الأتربة.

ومن جانبه وجه محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن» بعض النصائح للتعامل مع نشاط الرياح، ويمكن تناولها فيما يلي: