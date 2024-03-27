مساعد وزير الإسكان لوفد من كوريا الجنوبية: لدينا استراتيجية للمدن الجديدة الذكية

عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعا موسعا مع ممثلي وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية، وممثلي عدة مكاتب استشارية متخصصة في مجال المدن الذكية، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بدر، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات».

انضمام مدينة بدر لمشروع التطوير

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أنّه سبق الإعلان على هامش المنتدى العالمي للمدن الذكية بكوريا الجنوبية، عن انضمام مدينة بدر إلى K-City Network، وتمويل مشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو المشروع المشترك الذي تقدمت به وزارة الإسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، ضمن الجهود المشتركة في تقديم مفهوم المدن الذكية المُستجيبة لاحتياجات المواطنين، والذي تم إدراجه ضمن السياسة الحضرية الوطنية لمصر العربية، وتكاملا مع جهود الوزارة بمشاركة وزارة الاتصالات في إعداد الاستراتيجية القومية للمدن الذكية.

الدولة لها استراتيجية للمدن الذكية

وأكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أنّ الدولة لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة «مدن الجيل الرابع»، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.

ومن جانبهم، أكد ممثلو وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية، أنّ الدولة المصرية صاحبة واحدة من أقدم الحضارات فى التاريخ، ولديها تجربة عمرانية غنية ومتعددة على مر عصورها، معبرين عن إعجابهم بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية، والتي تتيح فرصا كبيرة لتبادل الخبرات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال المدن الذكية، وغيره من مجالات التنمية العمرانية.

واستعرض أعضاء الوفد الكوري الجنوبي، ما تم إنجازه لإعداد المخطط الرئيسي لمشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأهم الخدمات التي يفضل البدء في تطويرها والحلول الذكية لها، واستراتيجيات التنمية المقترحة في مجالات النقل الجماعي المستدام، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتحقيق جودة الحياة لسكان المدينة، وغيرها من أوجه التطوير.