عمرة وزفاف.. عروسان هنديان يحتفلان بزواجهما أمام الكعبة

قررا بدء حياتهما وخطواتهما الأولى كزوجين داخل أقدس بقعة على وجه الأرض، واحتفالا بزفافهما أمام الكعبة المشرفة، بين المعتمرين، وسط مباركات الحضور، والدعاء لهما بالسعادة والبركة.

من أطهر مكان على وجه المعمورة، قرر عروسين هنديين الاحتفال بزفاهما أمام الكعبة، إذ ظهر العريس يرتدي الثوب التقليدي للملكة العربية السعودية، في حين ترتدي عروسة فستان ناصع البياض وحجاب تقليدي على رأسها.

الإعلامية لميس سلامة، وثقت المشهد الأجمل على الإطلاق كما وصفته، بعدسة هاتفها المحمول، وشاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كواليس التحضير للزفاف

وكشفت لميس سلامة لـ«الوطن» كواليس زفاف عروسين هنديين أمام الكعبة، قائلةً: «جايين يتجوزوا في مكة ومعاهم أسرهم، بالبوكية والتاج والفستان، العروسة ملامحها هادية ورقيقة جدا».

أحلى يوم في حياتنا

«أول عروسة بفستان الفرح في الحرم»، هكذا علقت الإعلامية على الفيديو التي شاركته عبر حسابها، مضيفة: «العريس اسمه آشي، لبس الزي السعودي والعروسة اسمها سلطانة، حبوا يبدأوا حياتهم بعمرة».

قصة حب كبيرة جمعت بين «سلطانة وآشي» قبل أعوام، ومنذ اللحظة الأولى تعاهدا على إقامة عرسهما أمام الكعبة والتخلي عن حفلات الزفاف الصاخب، إذ قالت العروس: «أحلى يوم في حياتنا، قررنا نعمل عمرة في أول يوم جواز».