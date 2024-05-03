أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-5-2024.. «الاستثماري» يتراجع 100 جنيه

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفا و400 جنيه، وفق آخر تحديث اليوم الجمعة 3-5-2024، في المصانع والشركات، بعد حالة من التراج على مدار 60 يومًا منذ تحرير سعر صرف الدولار في البنوك بسبب استقرار العملة الصعبة واستيراد خام الحديد البيلت.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الحديد الاستثماري اليوم، وكذلك باقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخجمعة 3-5-2024 سجل نحو 37 ألفًا و400 جنيه في المصنع، ويباع الحديد الاستثماري للمستهلك، بـ38 ألفًا و400 جنيه، وفق المعلن من الشركات والمصانع.

سعر حديد عز

- سعر حديد عز سجل نحو 40700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن أي سعر المخازن.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 300 جنيها للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

- كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و500 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد العلا نحو 38 ألفا 550 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 40 ألفا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد المصريين اليوم في مصر، نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.