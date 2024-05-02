سعر طن الحديد ينخفض 25 ألف جنيه خلال 60 يوما.. ما السبب؟

على مدار 60 يومًا، تراجع سعر طن الحديد نحو 25 ألف جنيه، إذ سجل طن الاستثماري نحو 37 ألفا و500 جنيه، وفق آخر تحديث اليوم، من المصانع والشركات مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل شهرين 62 ألفا و500 جنيه للطن، أي قبل تحرير سعر صرف الدولار في البنوك.

أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أسباب تراجع أسعار الحديد بهذا الشكل الكبير، إلى اختفاء السوق السوداء، لأن تسعير طن الحديد قبل شهرين، كان وفق أسعار الدولار في السوق السوداء 74 جنيهًا، لأن استيراد خام البيليت، وهو المادة الخام لصناعة الحديد كان بهذا السعر، أما الآن فسعر الدولار وفق آخر تحديث اليوم 47:60 جنيه وبالتالي فأن الدولار خسر أكثر من 30% من قيمته، وأن تراجع سعر طن الحديد بهذا الشكل هو إجراء عادل وطبيعي.

أسعار الحديد الاستثماري

«الوطن» تنشر أسعار الحديد الاستثماري اليوم، وكذلك باقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس 2-5-2024 نحو 37 ألفًا و500 جنيه في المصنع، ويباع الحديد الاستثماري للمستهلك، بـ38 ألفًا و500 جنيه، وفق المعلن من الشركات والمصانع.

سعر حديد عز

- سعر حديد عز سجل نحو 40700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن أي سعر المخازن.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 300 جنيها للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

- كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 40 ألفا 400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و500 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد العلا نحو 38 ألفا 550 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.