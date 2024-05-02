ضبط 85 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ضبط 85 مخالفة تموينية على مختلف المراكز من الأسواق والمخابز اليوم، إذ جرى تكليف حملات من مديرية التموين من إدارة الرقابة التموينية، بعمل الحملات في 6 مراكز.

حملات تموينية في الدقهلية

أضاف أن الحملات التموينية جاءت بناحية نبروه، وفي منية النصر، تمى الأمديد، شربين، بندر المنصورة، وجرى تحرير 41 مخالفة في الرقابة على المخابز، وعدد 44 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

عدد 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

عدد 1 محضر توقف بدون أذن.

عدد 7 محاضر تصرف في دقيق ( 42 شيكارة).

عدد 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

عدد 19 ماضر نقص وزن ما بين8-21 جم.

عدد 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 12 محضر عدم وجود شهادة صحية.

2 محضر سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

عدد 2 محضر تبديد حرز بقيمة (35 كجم لحم بلدى).

عدد 5 محاضر سلع بدون فواتير.

عدد 3 محاضر غش تجاري.

استمرار الحملات

أكد أن الحملات مستمرة على الأسواق والمخابز التموينية، من أجل ضبط أي مخالفات، والتأكد من سلامة المواد التموينية الغذائية في الأسواق المتوفرة للمواطنين.