انقطاع المياه عن مناطق بمدينة طما في سوهاج للصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، انقطاع المياه في مناطق مدينة طما وقريتي سلامون ومشطا، وتوابعها غدا الجمعة، لأعمال الصيانة.

موعد انقطاع المياه عن مناطق مدينة طما بسوهاج

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في بيان اليوم الخميس، أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الواحدة صباحًا حتى الخامسة فجرًا، وتستمر فترة الانقطاع لمدة 4 ساعات.

من جانبه، أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة، أن سبب انقطاع المياه يعود إلى حاجة الشركة لإصلاح كسر في خط المياه الرئيسي الذي يبلغ قطره 1200 مم وينقل المياه من محطة مياه السكساكة السطحية.

خدمة شكاوى المواطنين

وأفاد حسن محمود، مدير الخط الساخن للشركة، بأنه يمكن للمواطنين تقديم شكاوى واستفساراتهم عبر الخط الساخن المخصص لذلك والذي يحمل الرقم 125.

ويمكن الاتصال عبر الهاتف الثابت أو الجوال، كما يمكن استخدام تطبيق الواتساب على الرقم 01207125125، أو تقديم الشكاوى عبر موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانية لتلبية احتياجات المواطنين في حال الضرورة.