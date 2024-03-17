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دراما المتحدة

لمدة 4 ساعات.. انقطاع المياه في بعض المناطق بسوهاج

كتب:

سلامة عامر
10:34 ص | الأحد 17 مارس 2024
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج انقطاع المياه في بعض المناطق بحي شرق وغرب، لمدة لا تزيد عن 4 ساعات، بدءا من اليوم الأحد وحتى الغد، لإجراء أعمال غسيل بخطوط المياه التي جرى إحلالها وتجديدها. 

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.