رحلة بدأت من دار الأيتام.. نعمة تجمع «الفكة في زجاجة» لتحقيق حلم العمرة

زجاجة بلاستيكية مليئة بجنيهات «فكة» تجمعها «نعمة» صاحبة الـ22 عامًا، والتي تعيش داخل أحد بيوت الأيتام، لتعينها على تحقيق حلمها بالسفر إلى الملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، حتى تحقق حلمها بعد تكفل إحدى الشركات بسفرها، فما قصة تلك «الحصالة»؟.

تفاصيل القصة ترويها سمر حديوي، رئيس مجلس إدارة الدار، خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها فوجئت بـ«نعمة» تخصص زجاجة بلاستيكية، تجمع فيها عشرات الجنيهات، وعندما تكمل 100 جنيه، تحولها لأموال ورقية، حتى تكمل رحلتها لجمع أموال العمرة، مضيفة: «لما لقيت اللي بتعمله نعمة، وانها بتجمع جنيهات قليلة علشان تحقق حلمها وتطلع عمرة، قررت أساعدها من خلال مبلغ كان موجود معايا، وكمان نعمة بدأت تشتغل إدارية في الدار، وبالتالي بتقبض مرتب شهري وبتحوش منه علشان تعمل العمرة».

تحاول «نعمة» بكل طاقتها، فعل بعض الأشياء حتى ولو كانت صغيرة لتحقق حلمها، لكن القدر كان له رأي آخر، ولن تدفع الفتاة شيئًا من الأموال التي جمعتها، بعد عرض إحدى شركات السياحة، التكفل بجميع مصاريف العمرة.

شركة سياحة اتكفلت بالعمرة

وبحسب حديث مسئول الدار: «شركة سياحة تواصلت معانا لما عرفوا قصة نعمة، وقالوا إنهم هيتكفلوا بكل المصاريف الخاصة بالعمرة بعد العيد الكبير، وكمان في حد تاني عرض يتبرع بالمصاريف لو شركة السياحة ماكنتش صادقة في كلامها».

المثير في قصة «نعمة» التي تدرس في الفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة، أنها متفوقة دراسيًا، فهي الأولى على دفعتها خلال العامين الماضيين.

«سمر» تتحدث عن دورها في دار الأيتام

تحدث «سمر» عن دورها منذ توليها رئيس مجلس إدارة دار الأيتام قائلة: «دوري مع البنات الموجودين في الدار إني أربيهم على حسب كل مرحلة، ويكونوا مؤهلين إنهم يبقوا أمهات المستقبل، وكلهم إخوات مع بعض، احنا بناخد البنات وهما لسه أيام، ومش بنسيبهم إلا بعد ما يتجوزوا».