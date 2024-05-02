نهى عابدين: تعدد الأعمال لا يضمن نجاح الممثل.. وأحلل أدواري نفسيا

قالت الفنانة نهى عابدين، إن تربية ونشأتها بالإضافة إلى 13 عاما في التمثيل، أمورٌ أسهمت في تكوين شخصيتها، وهي خريجة معهد فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، وقبل دخولها المعهد درست علم النفس والاجتماع لمدة سنتين، ولذلك عند قراءة الشخصيات تحللها وساعدتها دراستها في علم النفس للقيام بذلك.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن التمثيل ليس به واسطة، ومن الممكن أن يشارك الفنان في العمل ويحصل على دور مهم، وليس مؤكدا أن يحبه الجمهور، أو أن يكون موجودا فعليا بشكل واضح في العمل، متابعة: «فيه أعمال شاركت فيها وحسيت إن أنا منورة وموجودة مثل: ونوس، تحت الوصاية، حلاوة الدنيا».

لا يضمن الفنان النجاح بكثرة أعماله

وواصلت: «طول ما الفنان مستمر في العمل، ويستمر في المشاركة في المسلسلات والأفلام، لا يضمن أن تنجح كل أعماله، أو أن يشاهدها الجمهور، ولكن من الحظ الجيد للفنان أن يؤدي عملا ما ويشاهده عدد كبير من الجمهور وتنجح، وأشاهد ردود الجماهير على مواقع السوشيال ميديا، ولا أترك نفسي للتركيز على الآراء».

وأكدت أنها كانت تحب القراءة في علم النفس خلال قراءتها للشخصيات والقيام بتحليلها، وعندما أنجبت اهتمت بعلم النفس أكثر خلال تربيتها لابنها، وأصبح علم النفس شغف بالنسبة لها، وأصبح شيئا مهم بالنسبة لها في حياتها.