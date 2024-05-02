تعرف على تفاصيل إنتاج أول محرك مصري الصنع.. «حلم واتحقق»

أعرب محمد وفائي مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيف، عن سعادته بمشاركته خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالات عيد العمال، من مجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»: «فخور جدًا بما وصلنا إليه ومشروعات كثيرة حلمنا بها، وكان نفسنا نحققها، وهذا ما حدث بفضل مبادرة ابدأ».

وأشار إلى أن توجهه إلى مبادرة ابدأ، ساعده كثيرا في ظل الدعم المقدم بكافة أشكاله، مضيفًا أنه بالنسبة للشركة التي يعمل بها، المتخصصة في النقل الخفيف، كان هناك تحدي تكنولوجي في ظل إمكاينة القدرة على التصدير، في ظل إغراق السوق المصري بوسائل النقل الخفيف الصينية، معقبًا: توجهنا لمبادرة ابدأ واللي يروحلها هينجح.. حيث يقدمون كافة أشكال الدعم، وصولًا من بداية المشروع حتى النجاح.

وأوضح أنه تم الاستعانة بخبراء هنديين وصينيين، مضيفًا: لا يوجد لدينا منافسين إلا في الهند والصين، وعندنا لأول مرة محرك بنزين مصري.. وعندنا في مصر 7 ملايين دراجة نارية في شوارع مصر، ونقلنا التكنولوجيا الصينية والهندية، وكل دا مكنش موجود من سنة ونصف.

وذكر أنه جرى إعداد دراسة الجدوى، والتأكد من فاعلية فكرة تنفيذ محرك مصري، مضيفًا أن "ابدأ" تمتلك قاعدة بيانات قوية عن التسويق والمنافسة داخل وخارج مصر.