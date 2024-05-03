سبب تحول صحراء الطائف للون الأبيض.. مشهد مٌذهل للإبل (فيديو)

مشهد بديع أثار إعجاب كل من رأى، ظهر من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصحراء تغطيها الثلوج البيضاء، وتمشي فوقها عشرات الإبل، إذ وصف البعض هذا المنظر بـ«النادر».

المقطع المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، كان في صحراء المملكة العربية السعودية، أثناء تحرك الإبل وسط الضباب الكثيف، وهي تسير فوق الثلوج التي غطت الصحراء بشكل كامل، بحسب ما ذكره «سكاي نيوز»، عربية.

تعرض صحراء الطائف للثلوج

وذكر الموقع أن الفيديو تم تصويره تحديدًا في صحراء مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تعرضت المدينة لطقس بارد أدى إلى سقوط الثلوج البيضاء بكثافة خلال الساعات الماضية.

إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد في السعودية

وبدوره قام المركز الوطني للأرصاد في السعودية، بإصدار إنذار أحمر لمنطقة القصيم وعدد من المناطق الأخرى، بسبب هطول الثلوج، مُحذرين من أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، مع انعدام الرؤية الأفقية بسبب «الشبورة»، بالإضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول، فضلاً عن حدوث صواعق رعدية بالمناطق المذكورة.

انتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونال المشهد المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب كل من رآه عبر صفحات الوطن العربي، حيث إن البعض عبروا عن سعادتهم فور رؤيتهم للمقطع.