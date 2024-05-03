أيمن سلامة لـ«الشاهد»: مصر تتصدى للضغوط الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن إسرائيل اعتادت على الكذب والخداع والمكر، والصهيوني أخفق في الالتزام في نقطة من بحر القوانين الدولية الإنسانية.

جهود مصر لمساندة غزة

وأضاف سلامة، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر تصدر بيانات رصينة سواء من الرئاسة أو الخارجية المصرية أو هيئة الاستعلامات المصرية، وتسعى لزيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

المسؤولين الأممين يعلمون دور مصر

وتابع: «كل المسؤولين الأممين والمنظمات الأممية أتوا إلى مصر، ووثقوا أن مصر ليل نهار وعلى مدار الساعة تبذل كل الجهود لمساندة غزة، ولكن الإعاقة لدخول المساعدات تستمر لمدة أسبوع من إسرائيل، بداية من معبر كرم أبو سالم، تقوم بتفتيش المساعدات بخٌبث النية، وعندما ينتهي التفتيش وعقب وصولها للمدنيين في القطاع تفسد وتصبح غير صالحة للاستخدام أو للأكل على حسب نوعها».