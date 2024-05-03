«وول ستريت»: السنوار انتصر على إسرائيل.. ولا يتراجع عن 3 أهداف

بعد مرور 210 أيام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمعارك المُستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، نشرت صحيفة «وول ستريت» الأمريكية مفاجأة بشأن قائد إحدى الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، وزعمت أنه مقتنع بما حققه من نتائج خلال الحرب المُستمرة بغزة.

وقالت الصحيفة، إن يحيى السنوارـ مقتنع بأنه حقق انتصارًا ضد إسرائيل في الحرب على غزة، حتى ولو استشهد.

هدف يحيى السنوار

وذكرت الصحيفة، أن هدف «السنوار» حاليًا بعد أيام طويلة من الحرب، هو إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة تبادل للمحتجزين، واتفاق لإنهاء الحرب، وبقاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن يحيى السنوار استطاع تعلم اللغة العبرية خلال 20 عامًا من وجوده داخل السجون الإسرائيلية.

باحث في الشأن الإسرائيلي: السنوار خطط لهجوم السابع أثناء وجوده في سجون الاحتلال

وكان الدكتور خالد سعيد، الباحث في الشأن الإسرائيلي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفصائل الفلسطينية تدربت على شؤون الحرب منذ خروج يحيى السنوار من السجن عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، لافتا إلى أن الفصائل الفلسطينية كسرت صورة الاحتلال عالميا.

وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن من وقتها حتى خلال فترة وجوده داخل السجون كان يعتزم شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إسرائيل، وكان يتدرب على ذلك وينسق مع مجموعة من قادة الفصائل الفلسطينية.