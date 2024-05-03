ماذا تفعل في حالة بيع شقتك بعقد مزور وأنت غير مقيم فيها؟ قانوني يجيب

يضطر بعض الأشخاص إلى السفر إلى الخارج أو ترك مسكنه لفترة طويلة دون أن يقيم فيها أحد، مما يجعلها فرصة أمام المحتالين لبيعها دون علم مالكها، لذا نشرح لكم في سطور كيفية التصرف حال بيع الشقة دون علم مالكها بأوراق مزورة وذلك من خلال خبير قانوني.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه في حالة استيلاء أحد المحتالين على مسكنك دون علمك وبيعها يجب عليك أولاً رفع دعوى طرد للغصب ومن ثم تقيم دعوي نصب على الشخص الذي قام بهذا البيع، إضافة إلى رفع دعوى لبطلان عقد البيع.

ضرورة تسجيل الدعاوى في الشهر العقاري

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على صاحب العقار التوجه إلى الشهر العقاري لتسجيل دعوى البطلان ودعوى الطرد، مشيراً إلى أهمية تسجيل الدعاوى في الشهر العقاري حتى لا تعتبر المحكمة المشتري حسن النية.

قانون الشهر العقاري

وأوضح المحامي، أن ذلك وفقاً لنص المادة رقم المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والذي تضمنت «يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة»