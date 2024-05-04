«سفن البحر المتوسط في العصر الإسلامي».. محاضرة للعاملين بالسياحة 14 مايو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب غرب الدلتا والساحل الشمالي بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني، عقد محاضرة بعنوان «سفن البحر المتوسط في العصر الإسلامي»، وذلك يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 بقاعة المحاضرات بالمتحف اليوناني الروماني.

مفتشو الآثار الإسلامية

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على جميع قطاعات واردات الوزارة، إنه يشترط في المتقدمين لحضور محاضرة «سفن البحر المتوسط في العصر الإسلامي»، أن يكون من مفتشي الآثار الإسلامية وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات غرب الدلتا، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

شروط التقديم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه على جميع العاملين الراغبين في التقدم لحضور المحاضرة، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل.