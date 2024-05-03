عاجل.. الحكومة تعلن عن 3408 فرص عمل بحد أدنى 6 آلاف جنيه للشباب في 16 محافظة

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وهو 6 آلاف جنيه.

فرص عمل في 55 شركة خاصة

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها تلقت طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر مايو 2024 الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وبحسب البيان قالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.

وأعلنت وزارة العمل عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 16 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والغربية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء في تخصصات: «إشراف داخلي، وموظف استقبال، ومحاسبين، وبائعين، ومدير محل، ورئيس مجموعة، وتمريض، وأخصائي تمويل وائتمان، ومدرسين، ومدير مالي، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومسؤول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

كما يُشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

البطالة تراجعت في مصر

ورغم التحديات العالمية، فإن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من استراتيجيات المواجهة.