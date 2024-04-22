تراجع جديد في أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 22 أبريل 2024

شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 22-4-2024 انخفاضا ملحوظا في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر كيلو البلطي نحو 66 جنيهًا للمستهلك، بتراجع نحو 8 جنيهات، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.

- السمك البلطي الوسط يتراوح ما بين 61 و65 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- السمك الفيليه البلطي المجمد تراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

بلغ سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 110 إلى 150 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كيلو بوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 190 إلى 410 جنيهات.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 190 إلى 410 جنيهات.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 80 و140 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 80 إلى 110 جنيهات.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 230 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 520 و640 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 450 إلى 510 جنيهات للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 320 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.