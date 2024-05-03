مكون واحد يساعدك في التخلص من الوزن الزائد.. «موجود في مطبخك»

فقدان الوزن يعتبر هدفا مشتركا للكثير من الأشخاص، خاصة ممن يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير، أو الراغبون في تحسين صحتهم، لذلك يلجأ كثيرون إلى الأنظمة الغذائية المختلفة من أجل إنقاص الوزن، من بينها اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية، لكن هناك مكون واحد يساعدك في التخلص من الوزن الزائد والدهون، موجود في مطبخك بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

مكون واحد يساعدك في التخلص من الوزن الزائد والدهون

خبراء تغذية أكدوا للصحيفة البريطانية، أن إضافة نوع معين من التوابل المشهورة ومنخفضة الثمن، إلى روتينك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الوزن الزائد، كما أنه يقلل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع الكوليسترول ويقي من الإصابة بالسرطان، وهي القرفة التي تستخدم عادة في صنع الحلويات وغيرها من المخبوزات يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي إنقاص الوزن، كما أنها تعمل على تخفيف أعراض مرض الزهايمر والوقاية من أمراض القلب والسرطان، وذلك لأن المكون الرئيسي في القرفة هوة الـ«سينمالدهيد»، الذي يحرق الدهون لدى البشر.

القرفة تساعد في إنقاص الوزن

الصحيفة قالت إن هناك دراسة نشرت في مجلة Metabolism الطبية الأمريكية، أظهرت أن القرفة تعالج مجموعة من الأمراض، فضلا عن فاعليتها في إنقاص الوزن وحرق الدهون، بحسب ما نقلته الصحيفة عن البروفيسور جون وو، من معهد علوم الحياة بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة: «لقد كانت القرفة جزءًا من نظامنا الغذائي منذ آلاف السنين ويستمتع بها الناس بشكل عام، وكانت بمثابة الحماية من السمنة، لذلك هي علاج فعال لحرق الدهون وإنقاص الوزن».

البروفيسور جون وو، قال للصحيفة البريطانية، إن العلماء وجدوا أن هذا المركب يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لاحتوائه على السينامالدهيد الذي يحسن الصحة الأيضية من خلال العمل مباشرة على الخلايا الدهنية التي تسمى الخلايا الشحمية، والتي تساعد في حرق الدهون من خلال عملية تسمى التوليد الحراري التي تستخدم الطاقة لتدمير السعرات الحرارية.

العلماء لاحظوا أيضا، أن السينامالديهيد، ساعدت في تنظيم التوليد الحراري، بينما تقوم الخلايا الشحمية عادةً بتخزين الطاقة على شكل دهون وأن تلك المادة تحفز الخلايا الدهنية على تنشيط توليد الحرارة، مما يعيد تشغيل عمليات حرق الدهون مرة أخرى وبالتالي إنقاص الوزن.