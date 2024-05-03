أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل شرق النيل.. ينقل 600 ألف راكب يوميا

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل شرق النيل، الذي يعتبر نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، ويمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر ويشمل 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب».

وأوضحت وزارة النقل أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 100 كيلومتر بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة

ووفق وزارة النقل،فإن مونوريل شرق القاهرة يسهم في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي

وأشارت وزارة النقل إلى أن المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية.

وأكدت وزارة النقل، أن المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير، ويتميز بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع.