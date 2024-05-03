«غرفة السياحة»: 60 شركة وفندقا تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

كشف محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص سيشارك بمعرض سوق السفر العربي المقام بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، بجناح يضم نحو 60 شركة سياحة وفندقا، موضحا أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول العالم، خاصة من الدول العربية.

تعاقدات متوقعة خلال المعرض

وأضاف لـ«الوطن»، أن معرض سوق السفر العربي يعتبر من أهم المعارض السياحية بالشرق الأوسط، حيث يشارك به أكثر من 150 دولة،لافتا إلى أن هناك العديد من التعاقدات والاتفاقات المتوقع أن تبرمها شركات السياحة والفنادق المصرية مع نظيرتها الأجنبية والعربية خلال المعرض لقدوم السياح لمصر خلال هذا العام.

الترويج لزيارة مصر

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن الجناح المصري في المعرض الذي من المتوقع أن يترأسه كل من غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سيشهد عقد لقاءات رسمية ومهنية مع عدد من المشاركين بالمعرض، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري.