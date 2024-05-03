تحذير من ظاهرة جوية خلال ساعات.. هل تظهر الأتربة باللون الوردي جنوب البلاد؟

ظواهر جوية عديدة نشهدها مصر منذ بداية الربيع، بعضها يبدو معتادًا والآخر نادر الحدوث، وتتمثل في ظهور الأتربة باللون الوردي جنوب البلاد، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول سبب حدوثها.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاطا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وأرجع خبراء الأرصاد ذلك إلى نشاط الرياح الشمالية، التي تؤثر على معظم الأنحاء وتظهر باللون الوردي على أقصى جنوب البلاد خاصة في عدد من المناطق على رأسها أسوان وأبو سمبل وبحيرة ناصر، وتبقى الأجواء مستقرة على كافة الأنحاء وفقًا للصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية.

هل تظهر الأتربة باللون الوردي

أشار محمود القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»: يعتقد الكثيرون أن الرمال ستظهر باللون الوردي على جنوب البلاد، وذلك الأمر غير صحيح، أنما يقصد بها أن الأتربة تظهر باللون الوردي على صور الأقمار الصناعية، وذلك لأن الأقمار الصناعية عبارة عن قنوات مختلفة منها ما هو خاص بظهور الغبار والأتربة، ومنها ماهو خاص بكميات السحب وأنواع السحب وارتفاعاتها، ومنها ما يرتبط بكميات بخار المياه وغيرها من الأنواع الأخرى.

تابع «القياتي»، أن قناة القمر الصناعي المختصة في مركز التنبؤات والإنذار المبكر، المختص بمراقبة حركة الغبار والأتربة، تظهر التراب في صور الأقمار الصناعية باللون الوردي، ومن ضمنها الصور التي عرضتها صفحة هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية.

حالة الطقس غدًا

وتشهد الساعات الأولى من صباح الغد، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مصحوبة بنشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، يكون معه اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وتبلغ سرعة الرياح من 50 إلى 60، بينما ارتفاع الأمواج يصل 2 أو 3 أمتار.