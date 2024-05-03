ضبط 13 منشأة غذائية دون ترخيص في حملات صحة الدقهلية قبل شم النسيم

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية تكثيف إدارة مراقبة الأغذية حملاتها على المنشآت الغذائية، في مختلف المراكز بالمحافظة استعدادا لشم النسيم.

المرور على 45 منشأة غذائية قبل شم النسيم بالدقهلية

وأشار مكين أن الحملات الغذائية تضمنت المرور على 45 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 13 منها دون ترخيص.

تحرير 28 محضر بالمخالفات

وأوضح أن الحملات تمكنت من تحرير 28 محضرا، وسحب 9 عينات للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام 158 كيلو من أسماك وأغذية فاسدة.

وأضاف أن الحملات شملت عددا كبيرا من المنشآت الغذائية في مختلف المراكز، من أجل التأكد من جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم الغذائية، من ضمن استعدادات المحافظة لشم النسيم.

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين في محافظة الدقهلية.