5 حالات يحق فيها الطلاق والحصول على حقوقها كاملة.. اعرفها

تمتلئ محاكم الأسرة بالعديد من القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، والتي يكون هدفها واحدًا وهو الطلاق لاستحالة العشرة بين الزوجين، ونشرح لكم في سطور قليلة من خلال خبير قانوني 5 حالات يجوز للزوجة أن تطلب فيها الطلاق وتحصل على كافة حقوقها كاملة.

قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه يجب أن نفرق أولًا بين الخلع والطلاق، فالطلاق الشفهي أو الطلاق للضرر يعطي للزوجة جميع حقوقها، ولكن الخلع لا يعطي للزوجة حقوقها المالية.

حالات طلب الطلاق

وأضاف أبو رحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالات التي يجوز فيها للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة مستحقاتها وفقًا للقانون جاءت كالتالي:

التعدي على الزوجة بالضرب المبرح.

عدم الإنفاق على الزوجة والأولاد.

الحكم عليه نهائيًا بمدة تزيد عن 3 سنوات.

عدم القدرة الجنسية.

الزواج بزوجة أخرى دون علم الأولى أو دون رضاها.

حقوق الزوجة

وعن الحقوق الزوجية التي تحصل عليها الزوجة، أوضح المحامي، أنها تتمثل في الحصول على مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة والحصول على كافة المنقولات الزوجية الخاصة بها.