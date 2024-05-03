«أوقاف القليوبية» تطلق القافلة الدعوية «قيمة العمل وإتقان العامل»

أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ختام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، التي انطلقت اليوم بمسجد الزيات بالقلج مركز الخانكة، التابع لأوقاف الخصوص.

وتناولت فعاليات القافلة، المقرأة القرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، وقراءة سورة الكهف ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .

حلقة إيمانية للدعاء

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في بيان له، أنه تبع ذلك حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى، بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين، مشيرا إلى أن الفعاليات تناولت درسا للواعظات المتطوعات بـ«أوقاف القليوبية» تهاني عناني وفاطمة الجيوشي وآية خفاجة، للاستماع لدروس العلم، والإجابة عن التساؤلات والفتاوى الدينية.

قيمة العمل وضرورة إتقان العامل والصانع

وأشار إلى أن الفعاليات تناولت موضوع قيمة العمل، وضرورة إتقان العامل والصانع لعمله والأمانة فيه، ثم الفعالية الكبرى بالمنطقة، وهي لقاء الجمعة للأطفال، بحضور الدكتورة هدى حميد، مسؤول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، ورحمة محجوب، فنانة العرائس، بحضور 500 طفل، بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وشهدت الفعاليات انعقاد مقرأة الجمهور، بحضور جميع رواد المسجد، و«أوقاف القليوبية».