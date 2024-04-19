«أوقاف القليوبية» تطلق برنامج «لقاء الجمعة» لغرس القيم الأخلاقية في الأطفال

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية، في إطار حرص مديرية أوقاف القليوبية على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، وذلك بمسجد الشامخية بمدينة بنها في حضور 400 طفل.

النماذج الطيبة فى قراءة القرآن الكريم

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن فعاليات البرنامج تضمنت مشاهدة بعض النماذج الطيبة منهم في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأحاديث النبوية والقصائد التي ظهر من خلالها الأداء الجيد والإبداع في الحفظ والإلقاء.

فعاليات ثقافية وتعليمية

أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن مساجد القليوبية احتضنت جميع الأطفال داخلها في ظل فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة وتتناسب مع أعمارهم حيث تظل هذه الفعاليات والأنشطة خير دليل على مدى ارتباط الجميع بالمساجد وثقتهم في الفكر المستنير الذي يتم نشره من خلالها ودوما أوقاف القليوبية على عهدها وشعارها «خدمة بيوت الله شرف»