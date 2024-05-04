بعد اتجاهها للغناء.. هل تقدم أيتن عامر أغنيات جديدة في فيلم «عنب»؟

تستعد الفنانة أيتن عامر، لطرح فيلمها الجديد «عنب»، الذي انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، فيما طرحت الشركة المنتجة «الأفيش» الرسمي له، استعدادًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل دور أيتن عامر في فيلم عنب قبل طرحه

وأوضحت الفنانة أيتن عامر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية تدعي جودي وهي من طبقة غنية للغاية، وهي مخطوبة لشخصية حازم والذي يجسده الفنان إسلام إبراهيم وهو من عائلة غنية أيضًا، ولكنها تعاني من عدم تحمل المسؤولية وكانت تلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها، وتواجه تحدِ كبير في علاقتها مع خطيبها، الذي يكون بمثابة الصدمة، ولكنها تنجح في حلها مشكلاتها بمفردها بعد معاناة شديدة.

حقيقة غناء أيتن عامر في فيلم عنب

وأضافت أيتن عامر أنها ستقدم أَغَانٍ جديدة لها ضمن أحداث فيلم عنب، ويشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين وهم أيتن عامر، محمد رضوان، محمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، وإسلام إبراهيم، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين من تأليف أحمد سالم، وإخراج أحمد أنور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، حول الرفاهية ،وتأثيرها السلبي على الأبناء، وعن العلاقات العاطفية وكيفية بناء أسرة قوية في المجتمع، ويناقس الفيلم العديد من الرسائل الهامة.