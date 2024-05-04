«سواعد مصر في أمان».. 2 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال

في العام 2002 تأسس صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لأهداف مُهمة تتمثل في توفي حماية اجتماعية واقتصادية لسواعد مصر، الذين تولي لهم الدولة أهمية خاصة، فهم عصب أي تنمية حقيقية لمختلف المجالات، وكان له دورا بارزا في أوقات الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا

أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمال

وترصد «الوطن»، أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفقًا لتقرير نشرته وزارة العمل:

- أنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه.

- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا للصندوق

- استفاد من الصندوق 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.

- أنفق الصندوق إعانات من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي 29 مليونًا و800 ألف جنيه.

- من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي استفاد من الصندوق 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا.

- للصندوق دور اجتماعي واقتصادي للعاملين حتى يحصلوا على أجورهم.

- يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.

- يختص برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها.

- يعمل على صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة العمل.

- يأتي من بين موارد تمويل الصندوق نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام والخاص.

- كان للصندوق دور مهم في أوقات الأزمات خاصة كورونا والعاملين بالقطاع السياحي.