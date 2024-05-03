وظائف للسيدات في مجال المبيعات برواتب مغرية.. «السفر للخارج لحضور المعارض»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية للسيدات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، في مجال المبيعات والترجمة إلى اللغة الفرنسية برواتب مغرية.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، المتاحة للسيدات فقط، والتي يمكن التقديم عليها باتباع الخطوات التالية:

الوظائف المطلوبة

تطلب شركة WENZOUH LANSHENG is hiring متخصص في المبيعات متحدث فرنسي، للعمل بمقر الشركة في مدينة نصر.

الشروط المطلوبة

حددت الشركة المواصفات المطلوبة لشغل الوظائف، على النحو التالي:

- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس.

- العمل متاح للنساء فقط.

- يفضل أن يكون لديها خبرة في المبيعات.

- أن يكون لديها مهارات تواصل جيدة.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- تجيد تقوية العلاقات مع العملاء الحاليين.

- مستوى اللغة الفرنسية جيد.

المزايا والحقوق

تحصل المقبولات في الشركة على المزايا التالية:

- راتب مغري، وعمولة.

- ساعات العمل 8 ساعات.

- يومين عطلة.

- السفر خارج مصر لحضور المعارض.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الإيميل التالي: (CV@tawarwghayar.com)، وذكر المسمى الوظيفي في موضوع أخصائي مبيعات متحدث فرنسي، أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر.