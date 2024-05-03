وظائف سائقين برواتب تصل لـ14 ألف جنيه.. لا يشترط مؤهل وسن التقديم حتى 55 عاما

أعلنت مبادرة توظيف مصر عن وظائف خالية بإحدى شركات الشحن الكبرى، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل مناسبة للشباب من حيث طبيعة العمل والرواتب.

تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وطريقة التقديم، وأماكن العمل، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة Sunway إحدى شركات K.Group للشحن والتوكيلات التجارية شبابا للتعيين سائقين درجة أولى نقل ثقيل.

مكان العمل

يعمل المقبولون في الوظائف في مجال الشحن بجميع محافظات الجمهورية، دون الاقتصار على مقر محدد.

شروط الوظيفة

أوضحت مبادرة توظيف مصر أنه يمكن للشباب الحاصلين على مؤهلات أو بدون مؤهلات التقدم للوظيفة بشرط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- تقديم موقف واضح من التجنيد.

- الحد الأقصى للسن 55 سنة.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- المرتب صافي: من 12000 جنيه إلى 14000 جنيه.

- تأمين صحي واجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

- حوافز ومكافآت للمتميزين.

- عدد أيام العمل :26 يوما.

- أيام الإجازة: 4 أيام.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت مبادرة توظيف مصر أنه للتقدم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر.