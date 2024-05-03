عريس يفاجئ زوجته بهدية غير تقليدية في ليلة الزفاف.. «اشترى لها نجمة في السماء»

في لقطة فريدة من نوعها، بطلها عريس جزائري أراد أن يخرج عن الطريقة التقليدية لهدايا حفلات الزفاف، قرر الشاب أن يهدي زوجته نجمة تحمل اسمها في السماء، الأمر الذي أثار اندهاش الكثير من الحضور والعروس نفسها، والعديد من رواد التواصل الاجتماعي، والذين أعجبوا بالفكرة لغرابتها.

لحظة إهداء العريس النجمة لزوجته

وثق أحد الحضور داخل قاعة الزفاف، لحظة إعلان العريس عن الهدية التي يهديها لزوجته، حيث علامات السعادة والفرحة كانت تسيطر عليها، قائلا إنه اشترى لها النجمة باعتبارها نجمة من السماء في حياته، مضيفًا أن هذه النجمة كتبت باسم زوجته، حيث أصبح اسمها في الوقت الحالي «إيمان بن يخلف».

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بعد انتشاره، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الله عليكم يا محلا الهدية»، «فكرة جديدة وغير تقليدية يارب عريسي يهدني كدا»، «هدية مثل هذه ستبقى الزوجة تتذكرها طيلة حياتها».

فكرة شراء النجمة

لم تكن فكرة شراء اسم نجمة لشخص جديدة، فهى ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة، باعتبارها نوعا من الهدايا المختلفة والفريدة، حيث لاقت انتشارا واسعا بعد صدور الفيلم الأميركي «A walk to remember» في عام 2002، حيث قدم البطل في أحد المشاهد نجم لمحبوبته، ومن بعدها ظهرت منصات بيع أسماء النجوم غير الرسمية، حيث تطرح هذه المواقع الإلكترونية إمكانية شراء نجوم في السماء، إذ تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية.