هل يجوز للمؤمن عليه طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج؟.. اعرف الشروط

منحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج التي يخضع لها ولكن بشروط معينة.

شروط يجب توافرها لإعادة النظر في قرار جهة العلاج

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط التي يجب أن تتوفر لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وهي:

خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية:

1- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.

2- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.

3- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.

- أو خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:

1- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

2- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون للأخ أو الابن الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بثبوت العجز.