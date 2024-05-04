لأول مرة منذ شهور.. 43 جنيها انخفاضا في سعر طبق البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تراجعا غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، وصل إلى 43 جنيها في الطبق، إذ سجل اليوم السبت 143 جنيها للمستهلك النهائي، مقابل 185 جنيها في شهر رمضان الماضي، ويباع في المزرعة بنحو 115 جنيها، وفق البيانات الرسمية لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

الإفراج الجمركي عن الأعلاف أبرز أسباب انخفاض سعر البيض

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن انخفاض سعر البيض يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها الإفراجات الجمركية للأعلاف خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة كانت حريصة على تسهيل الإفراج عن الأعلاف بهدف توفير العلف بأسعار مناسبة، إذ يمثل العلف نحو 70% من تكلفة الإنتاج.

أضاف لـ«الوطن»، أن الأسابيع الأخيرة شهدت أيضا دخول دفعة جديدة من الدواجن البياضة في عمليات الإنتاج، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تراجع أسعار البيض بعد وصول حجم الإنتاج إلى «الغزارة»، مشيرا إلى أن تراجع العلف مع زيادة الإنتاج يسهم في زيادة المعروض من البيض ما يتسبب في تراجع سعره.

إنتاج مصر من البيض

ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، فإن إنتاج مصر بلغ نحو 14 مليار بيضة سنويا، محققة الاكتفاء الذاتي، مع توجيه الفائض للتصدير.