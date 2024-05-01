تراجع كبير في سعر كرتونة البيض اليوم جملة في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض اليوم جملة، الأربعاء 1-5-2024، تراجعا ملحوظا في الأسواق بلغ نحو 10 جنيهات، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، إذ سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيها في المزرعة مقابل 130 جنيها خلال بداية الأسبوع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 إلى 135 جنيها، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

سعر كرتونة البيض اليوم جملة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم جملة ، وفقا لما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن.

حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بين 125 جنيها و130 جنيها.

وسجل سعر البيض الأبيض للمستهلك نحو 120 جنيها.

فيما تراوح سعر البيض البلدي للمستهلك ما بين الـ 115 جنيها و120 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1 -5- 2024، تراجعا ملحوظا في الأسواق، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 75 جنيها.

بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 88 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم وصل سعر أمهات بيضاء إلى 75 جنيها.

كما بلغ سعر الدواجن البلدي حر نحو 105 جنيهات للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبلغ سعر كتكوت أبيض شركات نحو 36 جنيها.

سجل سعر كتكوت أبيض قطعان نحو 29.25 جنيه.